Bukari: Zaslužujemo 4:0 protiv Partizana

Osman Bukari, fudbaler Crvene zvezde, izneo je veoma zanimljiva očekivanja pred "večiti" derbi sa Partizanom.

Dva najveća srpska kluba se sastaju u Humskoj u sredu od 18 časova, a Bukari očekuje laku pobedu crveno-belih. Štaviše, on je istakao da Zvezda po kvalitetu prednjači za tri, četiri gola. "Očekujem pobedu, ali nadam se ne bilo kakvu, već sa nekoliko golova razlike, po kvalitetu to zaslužujemo, 3:0, 4:0, zašto da ne? Trenutno smo na dva boda razlike, pobeda bi nam donela pet bodova prednosti, to bi već bila ozbiljnija prednost i najbolji mogući način završimo