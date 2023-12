RHMZ prognoza do nedelje, dan po dan: Stiže promena vremena od četvrtka: Evo gde će se prvo naoblačiti

U Srbiji će jutro u sredu 20. decembra biti praćeno mestimičnim mrazom. U nizijama i po kotlinama reka ponegde će biti i magle. Tokom dana očekuje se postepeno naoblačenje, ali će se zadržati suvo vreme, osim na zapadu i jugozapadu gde će uveče biti slabih padavina, najavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Vetar će biti slab do umeren, južni i jugozapadni, u toku dana u postepenom skretanju na severozapadni. Najniža temperatura će biti od -4 do 3 stepeni, a najviša dnevna od 7 do 12 stepeni Celzijusa. U četvrtak će biti umereno do potpuno oblačno i iznad većeg dela suvo, dok se slaba kiša očekuje na jugozapadu, jugu i jugoistoku. - Uveče na severu jače naoblačenje s kišom. Vetar će biti slab i umeren, zapadni i jugozapadni vetar, tokom dana u skretanju na južni.