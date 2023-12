Teova magija pobedu Zvezde (video)

Crveno-beli su predvođeni najboljim igračem savladali Makabi

MAKABI – CRVENA ZVEZDA 92:98 (20:20, 22:31, 23:28, 27:19) MAKABI: Braun 20 (3 sk, 6 as), Boldvin 22 (4 as, 5 il), Kolson 4, Koen, Nibo 18 (7 sk), Klivlend 5, Veb, Menco 2, Sorkin 2, Rivero 8, Majer, Blat 11. CRVENA ZVEZDA: Jago, Lazić 4, Giedraitis 16 (7-4, 6-2), Mitrović 3, Bolomboj 20 (7-6, 3-2, 6 sk), Teodosić , Hanga, Simonović, (3-2, 9-6, 5-5, 14 as, 2 ol, 3 il, indeks 40), Tobi 12 (4-3, 5-2), Nedović 3. Magija Miloša Teodosića mogla se videti u punoj meri u