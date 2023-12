Grošelj (Evropski parlament): Izborne nepravilnosti su ovog puta bila otvorene i brutalne

Beta pre 54 minuta

Klemen Grošelj, šef misije Evropskog parlamenta koja je posmatrala glasanje u Srbiji, ocenio je da ovi izbori nisu bili izbori u skladu sa standardima i kopenhagenskim kriterijumima za članstvo neke zemje u Evropskoj uniji (EU).

"Pitanje izbora je jedno od najfundametalnijih pitanja u procesu pregovora za članstvo u EU. Tako da je to dosta jasno. Neće biti zatvaranja pregovora, dok ti sandardi ne budu dosegnuti", rekao je Grošelj u intervjuu za list Nova.

On je ukazao da u prošlosti posmatrači nisu videli stvari kakve su videli na ovim izborima i da je atmosfera izbora bila drugačija čak i u odnosu na prošlu godinu.

"Ovih primera koje sam naveo, oko ubacivanja glasačkih listića u kutije, brustiranja glasača i svega ostalog što se događalo, nije bilo. Sad je sve to bilo toliko otvoreno. Posmatrači su to sad videli. Znate, ako neki stranac to priimeti, a neki su bili prvi put u Srbiji, to znači da je sve to bilo dosta otvoreno, neskriveno", rekao je Grošelj.

Kako je istakao, to je ono što razlikuje ove izbore od izbora ranijih godina.

"Ne kažem da su u prošlosti stvari bile bolje, ali su bile sofisticiranije. Sad je to bilo otvoreno, brutalno", ocenio je Grošelj.

