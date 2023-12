Nestorović: Ako bi došlo do pokušaja nasilnih promena na ulici, podržali bismo vlast

Nosilac liste "Mi, glas iz naroda" Branimir Nestorović izjavio je da ta lista ostaje pri stavu da neće pružati podršku nijednoj stranci, ali kaže da bi podržali vlast ukoliko bi došlo do pokušaja nasilnih promena na ulici.

Nestorović je rekao da se komplikuje situacija i da ako bi došlo do nasilne promene na ulicama da bi njegova lista podržala vlast. "Samo jednu malu ogradu imamo, jer se komplikuje situacija sa tzv. prozapadnom opozicijom - ako bi došlo do nasilne pomene na ulici mi bismo onda podržali vlast, jer onaj ko je na vlasti predstavlja državu", rekao je Nestorović za Tan‌jug na pitanje da li su doneli odluku koga će podržati i da li će sa nekom strankom ići u koaliciju. On