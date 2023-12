Danas se otvara brza saobraćajnica Lajkovac - Divci

Brza saobraćajnica Lajkovac - Divci u blizini Valjeva, u dužini od 12 kilometara, otvara se danas za saobraćaj, najavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

"Ovo je deonica brze saobraćajnice, od Lajkovca do Divaca, skoro pun profil auto-puta, dugačka 11, 934 koja će biti otvorena u 12 sati", rekao je Vučić tokom jučerašnjeg obilaska radova. Ocenio je da je ovo veliki uspeh zbog koga je veoma srećan i naveo da ostaje da se uradi još 5,2 km do Valjeva i južna obilaznica oko Valjeva 2,4 km te da će to sve biti gotovo u 2024. godini. "Sa ovih 12 km približili smo Valjevo Beogradu i mnogim drugim mestima u Srbiji i