Jokić stao na korak od tripl-dabla, ali obeležio lep jubilej

Košarkaši Denvera pobedili su u gostima Šarlot sa 102:95, a srpski košarkaš Nikola Jokić imao je nešto skromniji poenterski učinak od uobičajenog.

Naime, njemu je prethodne noći nedostajala samo jedna asistencija za tripl-dabl. Za 36 minuta na terenu, Jokić je zabeležio 18 poena, 10 skokova i devet asistencija. To je bio njegov 46. meč u NBA karijeri da mu je nedostajao jedan poen, asistencija ili skok za ukupan tripl-dabl. Stigao je i do jubileja, pošto mu je ovo bio 400. dabl-dabl u najjačoj ligi sveta. Kada je reč o tripl-dablovima, do sada ih ima 115 i na odličnom je putu da dostigne apsolutnog rekordera