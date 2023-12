Muškarac lomio slot aparate u kladionici u Knjaževcu! Policija ga momentalno uhapsila

On se sumnjiči da je sinoć u više lokala u Knjaževcu lomio slot aparate za klađenje.

On se sumnjiči da je sinoć u više lokala u Knjaževcu lomio slot aparate za klađenje. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Knjaževcu, po nalogu osnovnog javnog tužioca, uhapsili su S. R. (37) iz okoline Knjaževca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje. On se sumnjiči da je sinoć u više lokala u Knjaževcu lomio slot aparate za klađenje. Policija ga je ubrzo identifikovala i uhapsila. S. R. je određeno zadržavanje do 48