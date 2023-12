Srbiju čeka anomalija padavina; Tri nedelje su ključne

Meteorolog Ivan Ristić najavio je da nam u januaru predstoje tri zimske nedelje i da će biti dosta snega.

"Još jedna važna stvar, to jest dobra vest za ljubitelje snega anomalija padavina za zimske nedelje od 8. do 15. januara, od 15. do 22. januara i od 22. do 29. januara naš region imaće padavine iznad proseka što ukazuje da ćemo imati i dosta snega pošto će temperature biti niske, ispod proseka", najavio je meteorolog na svojoj Fejsbuk stranici.