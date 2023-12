Partizan - Virtus: Ovako nešto se ne pamti!

Utakmica Partizan - Virtus u Evroligi igra se danas u Beogradskoj areni, a prenos možete uživo da pratite uz portal "Novosti".

FOTO: M. Vukadinović 29' - Kaminski promašuje trojku, no Jaramaz hvata loptu i biva fauliran. Novi posed za crno-bele, još 72 sekunde do kraja treće deonice. 29' - Odlaze gosti na +7 slobodnim bacanjima. Lopta je za Partizan, koji gubi sa 52:59 nakon što je prišao na -2 malopre. 29' - Nerviraju se crno-beli! Taman su se izvrsno odbranili, naterali goste da utroše skoro sve sekunde predviđene za ofanzivnu akciju, a onda im je dosuđen prekršaj. I ne smao to, dosuđena