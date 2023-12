Jokić je već sad živa legenda NBA lige – jedini u istoriji je uradio ovo! VIDEO

Nikola Jokić nastavio je da ispistuje istoriju NBA lige.

U impresivnoj pobedi Denver Nagetsa nad Memfis Grizlisima 142:105 stigao je do učinka koji je do sada zabeležio samo Vilt Čemberlen. Jokić je postao tek drugi košarkaš u istoriji koji je zabeležio više od jednog tripl-dabla bez promašaja iz igre. A jedini je u istoriji koji je to uradio bez promašaja iz igre i sa linije za slobodna bacanja (3/3). Centar Nagetsa je postigao 26 poena uz 14 skokova i 10 asistencija pogodivši svih 11 šuteva tokom 30 minuta na parketu.