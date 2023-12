Tramp poriče da se nepozvan pojavio na snimanju filma Sam u kući 2

Donald Tramp je ljutito demantovao tvrdnje režisera filma Sam u kući 2: Izgubljeni u Njujorku da je da je maltretiranjem obezbedio ulogu u ovoj poznatoj komediji.

Bivši predsednik nakratko se pojavio u filmu iz 1992. godine u sceni snimljenoj u hotelu Plaza, čiji je u to vreme bio vlasnik. Režiser Kris Kolumbus rekao je da je Tramp insistirao da se pojavi u filmu ako bude snimanja u hotelu. Međutim, Tramp je rekao da su ga filmaši „molili“ da se pojavi. „Bio sam veoma zauzet i nisam želeo to da radim. Bili su veoma ljubazni, ali iznad svega, uporni“, napisao je on na njegovoj platformi Truth Social. Tramp kaže da se „složio,