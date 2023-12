Jak zemljotres pogodio BiH, osetio se i u Srbiji i Hrvatskoj

Jak zemljotres jačine 4,7 stepen7 po Rihteru pogodio je večeras Bosnu i Hercegovinu, a osetio se u više gradova, saoštio je Evropski mediteranski seizmološki zavod (EMSC).

Prvobitno je javljeno da je potres bio jačine 5,2 stepena. Zemljotres se osetio i širom Slavonije, javljaj stanovnici Osijeka, kažu da je bilo prilično jako, zatim Požege i Slavonskog Broda, prenosi Index.hr. #Earthquake ( #zemljotres) possibly felt 16 sec ago in #Bosnia&Herzegovina. Felt it? Tell us via: 📱 https://t.co/IbUfG7TFOL 🌐 https://t.co/AXvOM7I4Th 🖥 https://t.co/wPtMW5ND1t ⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon!