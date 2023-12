Poslednji dan 2023. Godine kao prolećni decembar! Toplo i bez pahulja u novogodišnjoj noći: Potom padavine - ne snežne

Vremenska prognoza za 31. decembar 2023. godine.

Vremenska prognoza za 31. decembar 2023. godine. Na jugu i jugoistoku Srbije oblačno u prvom delu dana, a u ostalim krajevima sunčani intervali i mala do umerena oblačnost sredinom dana. Biće i dalje toplije od proseka. Vetar slab južni i jugoistočni, u južnom Banatu umeren. Pritisak iznad normale i u padu. Minimalna jutarnja temperatura od 0°C do 6°C, a maksimalna od 10°C do 15°C. U Novogodišnjoj noći suvo i relativno toplo, bez mraza u ponoć sa temperaturom od