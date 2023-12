Tradicionalni spektakl sa Burdž Kalife u Dubaiju, vatromet u Hongkongu trajao duže nego ikada ranije

Širom sveta dočekuje se Nova godina. Prvi su u 2024. zakoračili stanovnici pacifičkih država Samoe i Kiribata, a poslednji će Novu godinu dočekati stanovnici Američke Samoe, Havaja i ostrva Hauland.

Tradicionalni vatromet u Dubaiju I Ujedinjeni Arapski Emirati ušli su u 2024. godinu, koja je u Dubaiju dočekana tradicionalnim vatrometom sa Burdž Kalife. Amazing celebration in Dubai for #NewYear #copied pic.twitter.com/SJ4eG8pZ14— Afshaan Riaaz🥀 (@afshanriaz55) December 31, 2023 Pripremio Nebojša Kotlajić Nova godina u Džakarti, Bangkoku, Hanoju U novu godinu upravo su ušli Indonezija, Tajland, Kambodža, Vijetnam... Once again, Happy New Year all! 🥳🎉🎆 -Jakarta-