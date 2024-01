Juta 16 godina čekala na ono što Jokić radi gotovo redovno

Džordan Klarskon je prvi igrač Jute Džez koji je upisao tripl-dabl otkad je to učinio Karlos Buzer sada već daleke 2008.godine.

Klarskon je "sa klupe" doprineo ubedljivoj pobedi Džezera nad Dalasom 127:90 sa 20 poena, 11 asistencija i 10 skokova. Buzer je pre 16 godina zabeležio docifrene brojke u tri statističke kolone i od tada, sve do danas, nijedan igrač Jute to nije uspeo da uradi. Navijači Džeza morali su da čekaju tačno 1.256 utakmica da bi videl To je ujedno bio i prvi takav učinak Džordana Klarksona, a postigao ga je defanzivnim skokom dva i po minuta pre kraja utakmica. Bio je to