Uspeli da prevare smrt: Kako je za 90 sekundi evakuisano gotovo 400 putnika iz japanskog aviona u plamenu

Putnici i članovi posade japanskog aviona koji se zapalio prilikom sletanja na tokijski aerodrom uspeli su da se evakuišu za svega 90 sekundi pre nego što je plamen progutao trup aviona, saopšteno je iz vatrogasne službe.

Iako se eksplozija i plamen vide na snimku aviona koji se kreće po pisti, svi koji su bili u njemu bezbedno su evakuisani. Na snimku se vidi kako se putnički avion kreće po pisti dok ga zahvata plamen. Prilikom evakuacije, koja je trajala svega 90 sekundi, putnici i članovi posade koristili su vazdušne tobogane za hitne slučajeve. Tokyo Fire Department: Efforts to extinguish the fire on the plane are ongoing. The evacuation of the aircraft in Japan, which caught