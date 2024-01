Topić započeo, Teo okončao – Zvezda (uz manje turbulencije) završila "večiti" za poluvreme

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Partizan rezultatom 88:72 u meču 19. kola Evrolige.

Bio je to treći "večiti" derbi ove sezone nakon što su crno-beli dobili prva dva, ali je uprkos tome zvezdaška javnosti pokazala veliko interesovanje, pa i spremili posebnu koreografiju. Verovali su navijači crveno-belih i ispostavilo se da su i imali razlog za to, jer je za njihov tim ovo bio jedan od, makar ako je suditi prema semaforu, lakših derbija u istoriji. Do trijumfa ih je poenterski predvodio Nemanja Nedović sa 16, ali je bilo čak trojica košarkaša