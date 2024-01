Sasuolo konačno došao do pobede

Fudbaleri Sasuola su uspeli da savladaju Fiorentinu na domaćem terenu, rezultatom 1:0 u okviru 19. kola Serija.

Sasuolo je do pobede došao pogotkom u prvom poluvremenu. Ispostavilo se da je on bio dovoljan za sva tri boda. Ekipa iz Ređio Emilije je uspela da prekin niz od pet utakmica bez pobede, dok je Fiorentina upisala poraz posle tri uzastopna trijumfa. Fiorentina se nalazi na četvrtom mestu sa 33 boda, dok je Sasuolo 14. sa 19 poena. Domaća ekipa je odlično ušla u meč i već u devetom minutu došla do prednosti, kada je Markus Pedersen uspešno uposlio Andreu Pinamontija,