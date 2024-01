Kako će raditi pijace na drugi dan Božića, 8. januara?

Vlada Srbije donela je zaključak kojim se preporučuje da drugi dan Božića bude neradan dan

Vlada Srbije donela je zaključak kojim se preporučuje da drugi dan Božića, 8. januar bude neradan dan. Proverili smo kako će se to odraziti na rad pijaca u ponedeljak. Naime, sve zelene pijace radiće skraćeno i to u periodu od 6 do 14 časova. Pijace „Zemun“, „Banovo brdo“, „Bele vode“ i „Dušanovac“ 7. i 8. januara radiće skraćeno od 6 do 14 časova. Otvoreni tržni centar Miljakovac „Beogradski buvljak“, 8. januara neće raditi. Pijaca „Dušanovac“ prodaja iz vozila,