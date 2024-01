Vučić: Bez vojske ste niko i ništa, zgazili bi nas

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u božićnom intervjuu na TV Pink govori o najaktuelnijim temama.

Vučić je čestitao svim vernicima Božić i poželeo je dobro zdravlje svim građanima Srbije. "Voleo bih kada bi ljudi želeli da čuju ono o čemu bih govorio. Nije baš laka priča, za Božić, ali kažu da kad ovako počneš novu godinu, možeš da očekuješ dobre rezultate. Mi imamo velike želje, to nije pitanje ličnog odnosa, to je pitanje "A šta je to što mi u stvari hoćemo sa svojom zemljom?" upitao je Vučić, i nastavio: "Mnogo je godina prošlo, u demokratskim zemljama je