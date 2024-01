Stano: Dijalog na visokom nivou moguć kada postoje volja i agenda

Portparol EU Peter Stano izjavio je u ponedeljak, da je nastavak dijaloga Beograda i Prištine na visokom nivou moguć bilo "kada postoji volja" za tim i agenda sastanka i dodao da EU ne spekuliše ni o jednom predstojećem sastanaku.

'Rad na dijalogu je u toku. Rad se nastavlja svakodnevno na raznim nivoima', rekao je Stano novinarima u Briselu. On je naglasio da će biti najavljeno nekoliko dana unapred ako dođe do sastanka na visokom nivou između premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija i predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Prema njegovim rečima, rad na dijalogu Beograda i Prištine se nastavlja uz fokus na primeni dogovorenog u Briselu i Ohridu prošle godine. On je