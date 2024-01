VinFast najavio izgradnju fabrike u Indiji

Vijetnamska kompanija VinFast je najavila planove za izgradnju svoje fabrike u Indiji.

Novo postrojenje će se nalaziti u Thoothukudiju i predviđeno je da će koštati do 2 milijarde dolara (1,8 milijardi evra). U prvu fazu projekta se ulaže 500 miliona dolara (456 miliona evra), a VinFast kaže da je to „značajan korak“ na trećem najvećem tržištu vozila na svetu. Izgradnja bi trebalo da počne kasnije ove godine, a očekuje se da će fabrika zaposliti između 3.000 i 3.500 ljudi, kao i da će raspolagati godišnjim kapacitetom do 150.000 jedinica. Predviđeno