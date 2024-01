U Srbiji danas pretežno sunčano, ali hladno, temperatura do 1 stepen Celzijusa

NOVI SAD - U Srbiji će, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, ujutro biti umeren do jak mraz, mestimično magla i niska oblačnost, koja će se ponegde u Vojvodini, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji zadržavati duže tokom dana.

U ostalim krajevima pretežno sunčano, ali hladno. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura u većem delu od minus 10 do minus 5, lokalno i niža, najviša od minus 4 do 1 stepen Celzijua. Uveče i u toku noći mestimično stvaranje magle. U Novom Sadu ujutro umeren mraz uz maglu i nisku oblačnost, koja se u nižim delovima grada može zadržati duže tokom prepodneva. Tokom dana hladno uz sunčane intervale.Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od minus 9 do minus 6,