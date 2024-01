Vučević: Uskoro konačni rezultati izbora

Ministar odbrane i predsednik SNS Miloš Vučević rekao je da očekuje da će narednih dana Republička izborna komisija proglasiti konačne rezultate izbora.

Kako je rekao, onda počinje da teče rok do 30 dana za konstituisanje Narodne skupštine. "Da li je to oko Sretenja, da li je koji dan posle Sretenja, da ne pogrešim možda i pre. To je sve stvar političkog dogovora i tehnički detalji koji ne interesuju mnogo gradjane i ne treba", rekao je Vučević na RTS. Vučević je istakao da je sigurno da će se u zakonom predvidjenim rokovima, Ustavom definisanim rokovima, konstituisati Skupština i da se onda udje u razgovore oko