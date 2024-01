Vučić: Otvoren razgovor sa Hilom, potvrdili posvećenost miru u regionu

Predsednik Aleksandar Vučić saopštio je da je u četvrtak, 10. januara, sa ambasadorom SAD u Srbiji Kristoferom Hilom imao otvoren razgovor o unapređenju bilateralnih političkih i ekonomskih odnosa, kao i o situaciji na KiM i nastavku dijaloga sa Prištinom.

Vučić je na Instagram nalogu buducnostrbijeav naveo da su u razgovoru potvrdili posvećenost održanju mira i stabilnosti u regionu i jačanju prijateljstva i saradnje između Srbije i SAD. 'Otvoren razgovor sa ambasadorom Kristoferom Hilom o daljem unapređenju srpsko-američkih političkih i ekonomskih odnosa. Razgovarali smo i o međunarodnoj poziciji Srbije, situaciji na Kosovu i