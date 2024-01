Za doček pravoslavne Nove godine suvo i hlado. Od ponedeljka temperature u plusu

Ujutru, a na istoku Srbije i pre podne, umereno do potpuno oblačno u većem delu suvo i hladno sa slabim i umerenim jutarnjim mrazem, a u planinskim predelima istočne Srbije sa kratkotrajnim provejavanjem slabog snega, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Tokom dana malo do umereno oblačno i malo toplije sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije jak, zapadni i severozapadni, posle podne u skretanju na južni i jugozapadni pravac. Jutarnja temperatura od -7 do -2 °C, a najviša dnevna od -1 do 5 °C. Niš: Ujutru umereno do potpuno oblačno suvo i hladno sa slabim jutarnjim mrazem. Tokom dana malo do umereno oblačno i malo toplije sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni.