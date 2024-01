Vilander: Siner je u drugoj grupi, Novak je favorit broj jedan

Mats Vilander je mišljanje da bi Janik Siner mogao da bude u najužem krugu favorita za titulu u Melburnu.

U intervjuu za Ubi Tenis, Šveđanin je rekao da je Siner stasao za najveća dela i da će veoma brzo pokazati da sjajna forma iz prošle sezone nije bila slučajna. "Mislim da je među četiri najveća favorita da osvoji Australijan open. Prvi je Novak Đoković, to je sto odsto sigurno. Broj dva su po meni Karlos Alkaras i Janik, a broj tri Zverev, Cicipas, Medvedev, Holger Rune. To je mnogo igrača, ali on pripada toj drugoj grupi sa Alkarasom. Novak Đoković je jasan