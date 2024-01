Vučić o eksploziji u Kosovskoj Mitrovici: "Nadam se da Amerikanci ne stoje iza toga"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti iz Davosa.

On je govorio o eksploziji u Kosovskoj Mitrovici, do koje je došlo sinoć. "Sramota je govoriti da su tu bombu bacili Srbi. Oni to rade za novac i zato što im je neko platio. Mi još istražujemo i ne bih da izlazim sa zaključcima. Verujem da ćemo u kratkom vremenskom roku znati prirodu napada. U pitanju je naša odlučnost, imaćemo mnogo izazova jer imate posla sa neodgovornim ljudima u Prištini. Jasno vam je da neće prezati ni od čega. Razgovaraću o tome sa mnogima