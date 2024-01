Jelena ove godine ne bodri Novaka FOTO

Najboljeg svetskog tenisera, za razliku od prethodnih godina na Australijan openu, ove godine ne prati njegova supruga Jelena Đoković.

Naime, iako smo navikli da lepa Jelena Đoković često bude prisutna na mečevima koje Novak igra, sada to nije slučaj. To su primetili i brojni fanovi kralja tenisa, ali tek nakon što je Jelena na društvenoj mreži "Iks" upitala Novakove fanove da li idu u Melburn, a jedan od njih ju je pitao da li će ona otići da bodri supruga. Jelene je kratko i jasno napisala "Ne". Izgleda da su školske obaveze dece na prvom mestu, a tako i treba da bude. Ipak, do kraja Australijan