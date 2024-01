Markon: Sarađivaću sa predsednikom SAD, ko god on bio

PARIZ - Francuski predsednik Emanuel Makron izjavio je da će sarađivati sa onim ko pobedi na izborima u SAD, ko god to bio, dan nakon što je bivši predsednik SAD Donald Tramp pobedio na prvom republikanskom kokusu u 2024. u Ajovi.

''Uvek sam imao istu filozofiju, radim sa liderima koje mi ljudi daju'', rekao je Makron, prenosi Rojters. On je ocenio da su SAD ''demokratija u krizi''. ''SAD su važan saveznik. To je demokratija koja prolazi kroz krizu u kojem je najprioritetnije pitanje ona sama, a na drugom mestu je moć Kine. Svi mi Evropljani trebalo bi da budemo lucidni u vezi sa tim'', rekao je Makron. Tokom Trampovog predsedničkog mandata, on i Makron imali su niz uspona i padova