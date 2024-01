Prikupljeni potpisi za smenu lažnih gradonačelnika u Kosovskoj Mitrovici i Leposaviću; Počinje u još dva mesta

Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković izjavio da su prikupljeni potpisi za smenu lažnih gradonačelnika na severu KiM, u Kosovskoj Mitrovici i Leposaviću.

"Neophodno je da dođe ne samo do smene tih lažnih nelegitimnih gradonačelnika već i do smene albanskih nelegitimnih odbornika koji su takođe izabrani na tim izborima" u aprilu prošle godine, rekao je Petković za RTS. Petković je precizirao da danas u 9 sati počinje prikupljanje potpisa u Zvečanu i Zubinom Potoku i da očekuje da će vrlo brzo i građani i u te dve opštine prikupiti potpise i tako jasno staviti do znanja da tzv. gradonačelnici nemaju šta da traže u