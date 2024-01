Plivanje za Časni krst širom Srbije: Na Srebrnom jezeru prva doplivala Iva (16) iz Beograda, u Zemunu prvi Ivan (foto)

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas proslavljaju veliki hrišćanski praznik, Bogojavljenje, a plivanje za Časni krst i vađenje krsta iz reka i jezera običaj je koji se na današnji dan održava u mnogim našim krajevima.

U Zemunu je prvi bio Ivan Begovski Mladić Ivan Begovski prvi je doplivao do Časnog krsta u Zemunu, gde je učestvovalo ukupno 495 plivača, od kojih su 9 bile žene. Svetlana Isailović iz Mačvanskog Belotića, prva doplivala do Časnog Krsta u Šapcu. View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs) Mladen Batalo iz Čonoplje prvi je doplivao do Časnog Krsta u Somboru. View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs) Mladi Jovan prvi u Čačku U