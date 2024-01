Alkaras: Spreman sam za rat sa Kecmanovićem

Španski teniser Karlos Alkras plasirao se u četvrto kolo Australijan open.

On je do druge nedelje u Melburnu stigao nakon predaje Junčenga Šanga iz Kine, zbog povrede posle samo 65 minuta igre na 6:1, 6:1, 1:0. Alkaras je tako zakazao deule sa Miomirom Kecmanovićem, koji je posle pet setova izbacio Tomija Pola. "Znam da je Kecmanović imao dva meča po pet setova, to je dobro za mene. Sećam se Majamija, igrao je sjajan meč, ali i ja sam. Znam da će biti rat i moram biti spreman za to. Želeo bih da bude u tri seta, ali moram da budem na