"Ne može biti gore, od sada više neću..."

Visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbednost Žozep Borelj izjavio da od sada neće govoriti o mirovnom procesu, već da želi rešenje sa dve države.

On je to rekao pred početak sastanka EU posvećenog mirovnom planu za Gazu. "Od sada neću govoriti o mirovnom procesu, već želim proces rešenja sa dve države", rekao je Borelj novinarima uoči sastanka ministara spoljnih poslova EU u Briselu, navodi Tajms of Izrael. On je takođe istakao da humanitarna situacija u Pojasu Gaze, koji je trenutno pod opsadom Izraela zbog sukoba sa Hamasom, ne može biti gora. Borelj će na današnjem sastanku Saveta za spoljne poslove