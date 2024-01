Neobjašnjiva odluka organizatora AO – Đoković na 30 stepeni, ponovo dnevni termin

Srpski teniser Novak Đoković će drugi izaći na teren "Rod Lejver Arene" u utorak.

Đoković neće pre 14.30 prema lokalnom, odnosno 4.30 po srpskom vremenu početi svoj meč prtov Tejlora Frica. To znači da će Novak po drugi put zaredom igrati u dnevnom terminu na ovogodišnjem turniru, ali ovoga puta na najavljenih 30 stepeni celzijusa. Njih dvojica su do sada igrala osam puta, Đoković je ostvario svih osam pobeda, a poslednji put u prošlogodišnjem četvrtfinalu US Opena. Pre početka tog duela najpre mora da se završi onaj između Marte Kostjuk i Koko