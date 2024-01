Vučić: "Litijum je naše blago. Što se mene tiče, može ujutru da se kopa"

"Litijum je naše blago, o njemu sam isto govorio, što se mene tiče, može ujutru da se kopa", rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

"Niko ne postavlja nikakve rokove. Ne brinem se za napade, o litijumu sam uvek govorio isto, govorim i danas. To je naše blago, belo zlato. Prethodna vlada nije mogla da izdrži pritisak", rekao je Vučić. "Kakvih godinu dana? Ako bi mene slušali, gube godinu dana, što se mene tiče, sutra ujutru bismo počeli, ali uz najvišu zaštitu životne sredine. Nemci bi mogli da nam daju primere kako se to radi", rekao je Vučić. On ističe da je potrebno obezbediti velike plate i