Embid: Ovih 70 je za Kobija, zbog njega igram košarku

Džoel Embid je u susretu sa San Antonijom (133:123) postigao čak 70 poena i tako srušio rekord franšize Vilta Čemberlena.

Ujedno, bio mu je to lični rekord po broju poena u jednom meču, a posle utakmice je rekao da je ponosan što je do ovog učinka došao baš 22. januara. Bilo je to na 18. godišnjicu otkako je njegov idol Kobi Brajant postigao 81 poen na jednom meču. "Kobi je bio moj idol- On je razlog što sam počeo da igram košarku. Bio mi je omiljeni igrač, na njega sam se ugledao. Nisam ni znao da je ta godišnjica bila baš danas, rekli su mi posle utakmice. Sada sve ima više smisla",