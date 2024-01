Luda noć Embida! Rekordnih 70 poena u pobedi nad San Antonijom VIDEO

Džoel Embid je imao nestvarno veče u Vels Fargo centru.

Zvanični MVP šampionata prosto je sam rasturio San Antonio u pobedi Filadelfije od 133:123 postigavši lični rekord od 70 poena! Fantastičan učinak zvezde Filadelfije, i ne samo to, to je ujedno i rekord franšize po broju poena koji je postigao jedan igrač na utakmici. Embidov prethodni najbolji učinak bio je 59 poena i to prošle sezone u pobedi nad Jutom od 105:98. Sa ovih 70 poena, sjajni Kamerunac se pridružio Viltu Čemberlejnu i Dejvidu Robinsonu kao jedini