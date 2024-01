Uživo, Đoković - Fric: Novak spreman da i 9. put ispraši Amerikanca! Sramni organizatori priredili pakao srpskom teniseru

Novak Đoković juri novo polufinale Australijan opena! Protivnik srpskog tenisera u meču četvrtfinala biće Tejlor Fric.

Uživo: Đoković - Fric (04.30) - Ko prenosi ovaj meč? - Đoković odradio poslednji trening pred meč sa Fricom! - Izjava američkog tenisera pred meč sa Đokovićem! - Teniski stručnjak izneo svoja očekivanja pred ovaj meč... - Divan gest srpskog tenisera... - Užasna odluka organizatora... - Šta je potrebno Novaku da ostane na prvom mestu? - Ona će biti najveća navijačica Tejlora Frica na večerašnjem meču... Uoči meča: Four rounds down, three to go 🍿🍿🍿