FOTO Đoković besan zbog „Ajmo Nole“ u najneugodnijem momentu: Zaostaje za Fricom, Ivanišević u čudu

Sve najzanimljivije detalje sa meča Novaka Đokovića i Tejlora Frica pratite uživo u blogu Nova.rs.

Milšped Group vam donosi najzanimljivije vesti direktno iz Melburna. Srpski teniser će po deveti put u karijeri igrati protiv Amerikanca i trenutno 12. tenisera sveta, a svaki put do sada je slavio. Zapravo je toliko dominantan da je izgubio samo dva seta i to na čuvenom meču odigranom u Australiji kada je povredio stomačni mišić. Đoković ima na papiru najlakše moguće četvrtfinale, iako nije po rankingu bilo jačeg četvrtfinala turnira još od US Opena 2013. godine.