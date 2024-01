Neravnine na terenu prekinule meč dublova!

Nestvarna scena viđena je na meču četvrtfinala muških dublova na Australijan openu.

Na terenu broj tri taman su počeli meč Maksimo Gonzales i Andreas Molteni protiv Rohana Bopane i Metjua Ebdena, došlo je do oštećenja terena usled velike vrućine. Igrači su se požalili da su se na pojedinim tačkama teena pojavile "neravnine". U blizini mesta servis linije, bila je jedna poveća izbočina. "Ako je pogodite posle servisa, nastaje problem", požalio se Mat Ebden. Rohan Bopana je to testirao tako što je bacio lopticu na to mesto i ona je drastično