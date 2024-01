Iz Forda poručuju: Dok smo živi, nudićemo V8

Zahvaljujući uspehu jednog električnog modela, Ford si može priuštiti zadržavanje V8 motora u ponudi.

I ne samo to, po svemu sudeći, biće to najjeftinija i verovatno jedina V8 opcija dostupna širem krugu vozača. Pogađate, radi se o Mustangu, a u Fordu smatraju da V8 treba da ostane u ponudi do daljnjeg. To je potvrdio i prvi čovek kompanije Džim Farli. "Koji drugi automobil na svetu se takmiči na šest kontinenata svakog vikenda? A to je zato što imamo V8 motor", rekao je Farli za Motor1. "Ovo je prenos tehnologije stare škole", dodao je. Farli je pritom naglasio da