Posle Reala i Barselona eliminisana iz Kupa kralja

Fudbaleri Atetik Bilbaa prošli su u polufinale Kupa kralja.

Oni su u utakmici četvrtfinala eliminisali Barselonu na svom terenu rezultatom 4:2 i to posle 120 minuta fudbala na Sam Mamesu. Već u prvom napadu je ekipa Atletik Bilbaa došla do prednosti kada je Gorka Guruzueta pogodio gol Barselone. Do izjednačenja Barselona je stigla u 26. minutu kada je Robert Levandovski postigao svoj novi gol za tim iz Katalonije, a samo šest minuta kasnije je supertalentovani Lamin Jamal doneo prednost svom timu. Uspeo je Bilbao da se