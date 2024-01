Novak Đoković je osvedočeni ljubitelj voća i povrća, ali ponekad, kao ovog peta u Melburnu, naiđe i na nešto što mu ne prija.

Recimo, gorka šargarepa. Pomalo ljutkasta. Iz italijanske bašte. Tako to ide u tenisu, i najveći moraju da izgube. Jednom. Novaku se to desilo prvi put u karijeri u polufinalu u Melburnu. Prvi put posle šest godina, 33 pobede, četiri titule i 2.195 dana. I nema tu ništa tragično. Ovo je sport. Pobeđuje onaj ko ima bolji dan, danas je to bio Siner. Teniski svet i ovim činom dobija svoje neophodne minerale za nastavak večitog ciklusa; "beta karoten" u igri Janika