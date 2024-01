Moskovski sud produžio pritvor američkom novinaru osuđenom za špijunažu

Sud u Moskvi produžio je danas za dva meseca pritvor novinaru Volstrit džurnala Evanu Gerškoviču, koji čeka suđenje za špijunažu.

Gerškovič, koji negira optužbe za špijunažu, saslušao je da mu je moskovski sud produžio pritvor do 30. marta. On ima tri dana da se žali na odluku, ali su prethodne žalbe da se on pusti iz moskovskog zatvora Lefortovo do suđenja odbijene. Reporter uhapšen je 29. marta 2023. u Jekaterinburgu na Uralu i optužen za pokušaj prikupljanja vojnih tajni. On i njegov list odlučno odbacuju optužbe, dok je američka vlada objavila da je Gerškovič nezakonito pritvoren i