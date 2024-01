Predsednik: Završavamo porodilište u Vranju do maja, biće najmodernije i najlepše

VRANJE - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas prilikom obilaska manastira Lepčince da će porodilište u Vranju biti završeno do maja.

On je rekao da će četiri miliona dinara biti opredeljeno za dečije odeljenje. "Porodilište u Vranju biće najlepše i najmoderenije. U Vranju se rodi godišnje 1.249 beba, kada bismo u Vranju imali 1. 600 ili 1. 700 beba to bi bio spas", rekao je predsednik. On je rekao da ga brine, što nemamo dece, ali da je Srbija digla stopu fertiliteta sa 1,46 odsto na 1,63 odsto, ali da moramo više. "I kod nas je veoma loše, a kod drugih u regionu je užasno. I kod Hrvata i Bugara