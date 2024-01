SIGNALI: "Skok u budućnost" putevi, pruge, mostovi...RTV1 u 20.05

NOVI SAD - Prema planu "Srbija 2027 - skok u budućnost" biće izgrađeno novih 487 kilometara auto puteva i brzih saobraćajnica, rekonstruisano preko 2000 km pruga, završeno nekoliko koridora među kojima i Fruškogorski. Kakvi su to signali? Da li su vanredna ulaganja u infrastrukturu odgovor Srbije na finanijsku krizu i globalne izazove? Ko će finansirati sve te projekte, a ko raditi na njima? Kako je Novi Sad uspeo da dođe do tri nova mosta i šta će to značiti za dalji razvoj grada?

Gosti emisije: Goran Vesić, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Prof. dr Vuk Bogdanović, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu Milan Đurić, gradonačelnik Novog Sada Autorka emisije: Aleksandra Popović