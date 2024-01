Novak napustio Australiju sa osmehom FOTO

Novak Đoković napustio je tlo Australije ove subote i poleteo ka Evropi.

On je uslikan na aerodromu u večernjim satima po lokalnom vremenu, gde je takođe bilo navijača zainteresovanih za sliku ili autogram. To je učinilo da najbolji teniser sveta sa osmehom napusti Melburn nakon ispadanja sa Australijan opena. Novak je u petak doživeo prvi poraz u polufinalu Melburna, a bolji posle četiri seta bio je Janik Siner. Kako piše na zvaničnom sajtu Đokovića, njegov naredni turnir biće Masters u Indijan Velsu (6-17. mart). To znači da će Novak