Meloun zagrmeo: NBA mora da istraži Embida! VIDEO

Trener Denvera Majk Meloun pozvao je NBA organizaciju da istraži novo odsustvo centra Filadelfije Džoela Embida iz utakmice protiv Nagetsa.

Publika u Denveru ni posle četiri godine nije gledala MVP duel Jokića i Džoela Embida, jer je centar "Siksersa" u poslednjem momentu izostao iz tima, zvanično zbog povrede kolena. On je u civilu gledao meč u Koloradu, koji je na kraju dobio domaći tim rezultatom 111:105. "Osećam da je došlo do razočaranja kada smo saznali da Džoel Embid ne igra... Izašao sam na klupu dva minuta do kraja zagrevanja, hvatao sam momke i govorio sam im - "bez razočaranja". Aron Gordon